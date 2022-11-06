Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air, направлявшийся из столицы Танзании Дар-эс-Салама, рухнул в озеро Виктория.
По предварительной информации, на борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.
«6 ноября 2022 года рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место происшествия была направлена спасательная команда», — сказано в сообщении авиакомпании в Twitter.
Причиной ЧП, предварительно, стала непогода – борт попал в шторм при посадке и в итоге был вынужден приземлиться на поверхность водоема.
Идет поисково-спасательная операция. На данный момент удалось спасти 24 человека. Некоторые пассажиры могут быть заблокированы внутри судна. Данных о жертвах пока нет.
Ранее, 5 ноября, на юге Италии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились семь человек. Среди погибших оказалась семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.
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