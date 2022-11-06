В воскресенье, 6 ноября, ЧП произошло с пассажирским самолетом, на борту которого находилось 53 человека.

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air, направлявшийся из столицы Танзании Дар-эс-Салама, рухнул в озеро Виктория.



По предварительной информации, на борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

«6 ноября 2022 года рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место происшествия была направлена спасательная команда», — сказано в сообщении авиакомпании в Twitter.

Причиной ЧП, предварительно, стала непогода – борт попал в шторм при посадке и в итоге был вынужден приземлиться на поверхность водоема.

Идет поисково-спасательная операция. На данный момент удалось спасти 24 человека. Некоторые пассажиры могут быть заблокированы внутри судна. Данных о жертвах пока нет.

Ndege Precision Air ikivutwa kutoka ndani ya maji katika Ziwa Victoria. pic.twitter.com/XtDHmEezQ2 — Swahili Times (@swahilitimes) November 6, 2022

Ранее, 5 ноября, на юге Италии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились семь человек. Среди погибших оказалась семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.

Напомним, масштабный пожар охватил ночной клуб в россии, много жертв.

Как сообщала Politeka, мобилизованные устроили массовый бунт в рф: появились кадры событий в столице Татарстана.

Также Politeka писала, что США выпустили свое "оружие судного дня", чтобы предупредить россию.