В Польше произошло смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами, грузовика и легкового автомобиля.

Как сообщил изданию Fakt пресс-секретарь Тарновской полиции Павел Климек, пассажирский автобус, направлявшийся в сторону Жешува, перевернулся во время обгона на трассе А4 под Тарнувом.

"Водитель легкового автобуса, в котором находились 6 человек, при обгоне грузовика с прицепом не справился с управлением, выехал на левую сторону дороги, а затем на зеленую полосу. В результате этого маневра автобус перевернулся", - рассказывает Климек.

Он добавил, что 12-летний ребенок из Украины погиб на месте. Пострадали и были госпитализированы женщина с 6-летним ребенком, а также еще трое пассажиров — женщина и двое мужчин.

По словам представителя полиции Тарнува, столкновения автобуса с грузовиком не было, но в результате этого инцидента произошло еще одно ДТП.

"Водитель грузовика, увидев, что происходит, начал резко тормозить. Затем в его заднюю часть врезалась машина. Легковой автомобиль врезался в заднюю часть прицепа, а затем врезался в дорожное ограждение. Никто не пострадал", — добавил он.

Автомагистраль A4 в сторону Жешува была полностью заблокирована.

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