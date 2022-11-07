Пламя вспыхнуло в железнодорожной администрации. По словам местных, здание горело всю ночь, потому что оккупанты не могли найти воду

Донецк. Еще фото горящего ж/д управления.

Еще до сих пор тушат, горит яскраво.



Я еще в 14-м, когда дырявые ублюдки сбивали герб Украины со здания, сказал : "Оно или сгорит, или разрушат" 😎 pic.twitter.com/cYBJXDIZXu — Alex ꑭ Bezfam (@alex_bezfam) November 7, 2022

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что из окон вырывается пламя, а здание очень сильно поверждено.

«Донецк. Еще фото горящего ж/д управления. Еще до сих пор тушат, горит яскраво. Я еще в 14-м, когда дырявые ублюдки сбивали герб Украины со здания, сказал: "Оно или сгорит, или разрушат», «Попали по нужному адресу», «Прям в окно, ювелирная работа ВСУ!», «заметьте, ночью, когда нет гражданских...», «В гнездо, где орки вылупляются на свет», - комментируют кадры пользователи Twitter.

Напомним, ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.

Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.

Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.