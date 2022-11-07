Пламя вспыхнуло в железнодорожной администрации. По словам местных, здание горело всю ночь, потому что оккупанты не могли найти воду
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что из окон вырывается пламя, а здание очень сильно поверждено.
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«Донецк. Еще фото горящего ж/д управления. Еще до сих пор тушат, горит яскраво. Я еще в 14-м, когда дырявые ублюдки сбивали герб Украины со здания, сказал: "Оно или сгорит, или разрушат», «Попали по нужному адресу», «Прям в окно, ювелирная работа ВСУ!», «заметьте, ночью, когда нет гражданских...», «В гнездо, где орки вылупляются на свет», - комментируют кадры пользователи Twitter.
Напомним, ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.
Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.
Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.