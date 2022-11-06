У деокупованій Балаклії на Харківщині загинула родина з чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє преслужба поліції Харківської області.

"До чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила без ознак життя своїх родичів. В квартирі правоохоронці виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6-ти та 13-ти років", — сказано в повідомленні.

Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки в якості підігріву.

При цьому працівники ДСНС та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала.

Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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