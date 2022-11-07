Как сообщается, пожар вспыхнул сегодня рано утром в центре Дубая.
Небоскреб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, почти весь объят пламенем.
Подробности происшествия и информация о пострадавших или погибших не приводится.
Тем временем стало известно, что возросло количество жертв авиакатастрофы в Танзании. Самолет вылетел из столицы Дар-эс-Салам и упал в озеро Виктория в ночь на 6 ноября. Причиной авиакатастрофы называют шторм и ливень.
На данный момент известно о 19 погибших. Общее количество находившихся на борту людей составило 45 человек.
На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что самолет почти полностью утонул.
Также сообщалось о масштабном пожаре в оккупированном Донецке. Из-за отсутствия воды здание долго не могли начать тушить.
Кроме того, Politeka.net писала об автокатастрофе с украинцами в Польше. В результате погиб подросток.