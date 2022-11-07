В Дубае загорелся 35-этажный небоскреб Emaar, соответствующие кадры уже появились в Сети.

Как сообщается, пожар вспыхнул сегодня рано утром в центре Дубая.

Небоскреб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, почти весь объят пламенем.

Подробности происшествия и информация о пострадавших или погибших не приводится.

Тем временем стало известно, что возросло количество жертв авиакатастрофы в Танзании. Самолет вылетел из столицы Дар-эс-Салам и упал в озеро Виктория в ночь на 6 ноября. Причиной авиакатастрофы называют шторм и ливень.

На данный момент известно о 19 погибших. Общее количество находившихся на борту людей составило 45 человек.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что самолет почти полностью утонул.

Также сообщалось о масштабном пожаре в оккупированном Донецке. Из-за отсутствия воды здание долго не могли начать тушить.

Кроме того, Politeka.net писала об автокатастрофе с украинцами в Польше. В результате погиб подросток.



