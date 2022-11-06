У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями, вантажівки та легкового автомобіля.

Як повідомив виданню Fakt прес-секретар Тарнівської поліції Павел Клімек, пасажирський автобус, який прямував у бік Жешува, перекинувся під час обгону на трасі А4 під Тарнувом.

"Водій легкового автобуса, в якому перебували 6 людей, при обгоні вантажівки з причепом не впорався з керуванням, виїхав на лівий бік дороги, а потім на зелену смугу. Внаслідок цього маневру автобус перекинувся", - розповідає Клімек.

Він додав, що 12-річна дитина з України загинула на місці. Постраждали та були госпіталізовані жінка з 6-річною дитиною, а також ще троє пасажирів — жінка та двоє чоловіків.

За словами представника поліції Тарнува, зіткнення автобуса з вантажівкою не було, але внаслідок цього інциденту сталася ще одна ДТП.

"Водій вантажівки, побачивши, що відбувається, почав різко гальмувати. Потім у його задню частину врізалася машина. Легковий автомобіль врізався в задню частину причепа, а потім врізався в дорожню огорожу. Ніхто не постраждав", — додав він.

Автомагістраль A4 у бік Жешува була повністю заблокована.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила нічний клуб у росії, багато жертв.

Як повідомляла Politeka, мобілізовані влаштували масовий бунт у рф: з'явилися кадри подій у столиці Татарстану.

Також Politeka писала, що США випустили свою "зброю судного дня", щоб попередити росію.