Украина и Россия могут возобновить переговоры после того, как ВСУ вернут под контроль Херсон – это сражение имеет стратегическое и дипломатическое значение.

Как пишет издание La Repubblica, в последних аналитических материалах, циркулирующих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, бои на Херсонщине приобретают значение не только стратегическое с военной точки зрения, но и политической и дипломатической.

Отмечается, что именно США сообщают о возможности перемен своим союзникам, потому что что победа над российской армией в Херсоне может означать конкретную возможность начала первых реальных переговоров с Москвой.

Херсон - не просто город и его освобождение означало бы навсегда изменить направление конфликта.

По данным издания, сейчас идут тайные консультации между Вашингтоном и Брюсселем по возможности подобных переговоров. По этой же причине из США через Брюссель приходят месседжи, которые представляют собой приглашение украинскому правительству: если и когда Херсон будет возвращен, тогда можно начинать переговоры. С позиции силы, а не слабости.

Также сообщается, что США заинтересованы в переговорах по еще двум причинам. Во-первых, угроза применения россией ядерного оружие и во-вторых – ситуация с Китаем. На данный момент для Соединенных Штатов полное поражение Путина будет иметь худшие последствия: контроль над россией может оказаться у Китая. Поэтому Америке лучше иметь враждебного лидера, но независимого от Пекина.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

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