В Запорожье задержали блоггера, который передавал россиянам информацию о последствиях атак по городу.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, он работал на Telegram-канал анатолия шария.
Для этого мужчина создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото и видео с комментариями и описанием событий. Представители российских спецслужб использовали эту информацию для сбора разведданных о результатах обстрелов и корректировки огня. Также эти материалы активно использовал пророссийский пропагандист анатолий шарий.
В своих сюжетах запорожский блоггер отрицал причастность России к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры Украины.
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У задержанного обнаружили мобильный телефон с поличным. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут в суде, блогер проведет до 12 лет за решеткой.
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