История 4-летней Алисы из "Азовстали", которую во время фильтрации разлучили с мамой, военной медикиней, в мае всколыхнула всю Украину.

BBC News Украина поговорила с Викторией Обидиной об их с Алисой пребывании на "Азовстали".

Виктория вспоминает, что единственное, что возвращало к жизни жителей бункера были часы. Раненых было очень много, они нуждались в постоянном уходе.

"Время в бункере истекало незаметно. Мы не следили, какой сегодня день, это день или ночь, потому что работы было очень много", - рассказывает медикиня.

Она честно признается, что не думала выйти оттуда живой – столь сильными были обстрелы.

"Однажды Алиса спросила: "Мама, это наш последний день?" И хотя я понимала, что, пожалуй, да. Но ребенку ответила, что все будет хорошо", – рассказывает военная.

Однажды Алиса попала на видео, выложенное на странице полка "Азов" в соцсетях. Девочка говорила, что хочет, чтобы ее эвакуировали, хочет домой и к "бабушке Светы".

"Алиса знала, что у нас уже больше нет дома. Что мы не вернемся, и она не будет играть своими игрушками. Она понимала, что у нас будет другая жизнь в другом городе", - говорит Виктория.

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