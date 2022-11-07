Сотрудники СБУ инкриминируют священнослужителю в Винницкой области разжигание религиозной розни и оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, - говорится в сообщении.

Подходящие материалы священник УПЦ МП размещал на собственном интернет-ресурсе.

Сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

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