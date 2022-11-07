Сотрудники СБУ инкриминируют священнослужителю в Винницкой области разжигание религиозной розни и оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, - говорится в сообщении.
Подходящие материалы священник УПЦ МП размещал на собственном интернет-ресурсе.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Ты идешь, а я почему не могу?": трагическая история украинки, которая потеряла любимого на войне
Жена Мирзояна Матвиенко поразила кадрами с дочерью, которую родила в 17 лет: "Особенная девочка"
Леся Никитюк решилась показать свою вторую половинку, фото: "Этот день настал..."
Внезапно оборвалась жизнь известной украинской певицы: "Наталочка, милая, как же так..."
Сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.
Напомним, ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.
Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.
Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.