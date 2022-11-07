Российские оккупационные войска обстрелом из "Градов" разрушили ясли-сад в Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. "Прокуроры органов прокуратуры Херсонщины в составе совместных групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами продолжают документировать на освобожденной территории Бериславского района последствия военной агрессии РФ", – говорится в сообщении.
В одном из поселков городского типа, которое украинские защитники освободили от оккупантов, правоохранители провели осмотр поврежденного обстрелами ясли-сада. В нем до полномасштабного вторжения воспитывалось 60 детей.
В результате обстрела, который велся с РСЗО "Град", значительные разрушения нанесли кровле и стенам здания. В садике также выбиты окна и изуродованные кроватки.
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При осмотре места происшествия были изъяты обломки снарядов. В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.
Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.
Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.