Российские оккупационные войска обстрелом из "Градов" разрушили ясли-сад в Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. "Прокуроры органов прокуратуры Херсонщины в составе совместных групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами продолжают документировать на освобожденной территории Бериславского района последствия военной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

В одном из поселков городского типа, которое украинские защитники освободили от оккупантов, правоохранители провели осмотр поврежденного обстрелами ясли-сада. В нем до полномасштабного вторжения воспитывалось 60 детей.

В результате обстрела, который велся с РСЗО "Град", значительные разрушения нанесли кровле и стенам здания. В садике также выбиты окна и изуродованные кроватки.

При осмотре места происшествия были изъяты обломки снарядов. В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее хорошие новости появились с Херсонщины и Запорожья.

Также сообщалось о трагической случайности, которая забрала жизнь целой семьи.

Кроме того, Politeka.net писала о бегстве оккупантов из Херсона.