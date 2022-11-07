В городе Ангарске Иркутской области рф женщина пыталась сжечь местный военкомат.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza. Она забросала здание "коктейлями Молотова", однако ни один из них не загорелся.
Женщина пришла в помещение военкомата с тремя "коктейлями Молотова". Две бутылки она бросила в здание, третью – в автомобиль местного военного комиссара. Однако ни одна из бутылок так и не загорелась.
Россиянку задержали, ей 60-70 лет. Причины нападения на военкомат устанавливают российские полицейские.
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