В городе Ангарске Иркутской области рф женщина пыталась сжечь местный военкомат.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza. Она забросала здание "коктейлями Молотова", однако ни один из них не загорелся.

Женщина пришла в помещение военкомата с тремя "коктейлями Молотова". Две бутылки она бросила в здание, третью – в автомобиль местного военного комиссара. Однако ни одна из бутылок так и не загорелась.

Россиянку задержали, ей 60-70 лет. Причины нападения на военкомат устанавливают российские полицейские.

В России с начала полномасштабной войны против Украины периодически пытаются сжечь военные комиссариаты.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

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