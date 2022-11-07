Венгрия отказалась присоединиться к общему кредиту Евросоюза для поддержки государственного бюджета Украины в 2023 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет издание Portfolio. Речь идет о кредите ЕС на общую сумму 18 миллиардов евро.

Петер Сийярто сказал, что Венгрия готова сотрудничать с Украиной на двусторонней основе. В то же время, Будапешт не будет поддерживать никаких общих заимствований Евросоюза.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере",– сказал Сийярто.

При этом венгерский министр сказал, что Венгрия уже оказывала финансовую поддержку Украине из-за совместных заимствований во время пандемии COVID-19.

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", – заявил он.

Сийярто отметил, что Венгрия потратила сотни миллионов евро на поддержку здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей в Украине, и эта помощь была принята еще до начала войны.

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