Об этом со ссылкой на незвисимые источники сообщил чешский таблоид "Blesk".

Свадьба состоялась в минувшую пятницу, в настоящий момент 43-летний Овчачек и его избранница проводят медовый месяц. Пара осталась в Чехии.

О жене пресс-секретаря президента Чехии известно, что она из Украины. Знакомство произошло, когда Овчачек предложил ей жилье в рамках помощи беженцам.

У девушки есть сын дошккольного возраста.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине.

"Чехия - среди стран, которые выступают за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу... Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - говорил Липавский.

В Украину также приезжала делегация правительства Чехии во главе с премьером Петром Фиалой. В рамках этого визита глава чешского правительства и президент Украины подписали Совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

Напомним, ВСУ разбили российских морпехов.

Также сообщалось, что названы фамилии людей, от которых Путин зависит все больше.

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