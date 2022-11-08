СБУ сообщила о подозрении главе «минздрава днр», который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства новых преступлений против Украины, совершенных руководством оккупационной администрации в захваченных районах Донбасса.

В ходе следственно-оперативных действий киберспециалисты СБУ разоблачили незаконную деятельность так называемого «министра здравоохранения» террористической организации «днр».

Установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря террористов – Пушилина, непосредственно способствовавшего его назначению на «министерскую должность».

Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона.

После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного Ррф «минздраву» более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.

По данным следствия, к незаконной деятельности «должностное лицо» привлекло своих подчиненных: руководителей «юридического отдела» и заведующую «сектором общественной службы и кадров» псевдоминистерства.

Служба безопасности идентифицировала вражеских приспешников из фейкового ведомства, задокументировала преступные действия и установила их места нахождения.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

Также сообщалось, что есть шесть сценариев завершения войны.

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