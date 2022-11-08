СБУ сообщила о подозрении главе «минздрава днр», который способствовал захвату более 20 больниц Мариуполя.
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства новых преступлений против Украины, совершенных руководством оккупационной администрации в захваченных районах Донбасса.
В ходе следственно-оперативных действий киберспециалисты СБУ разоблачили незаконную деятельность так называемого «министра здравоохранения» террористической организации «днр».
Установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря террористов – Пушилина, непосредственно способствовавшего его назначению на «министерскую должность».
Среди основных задач чиновника было распространение оккупационного режима в медицинской отрасли на временно оккупированной территории региона.
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После начала полномасштабного вторжения он также организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного Ррф «минздраву» более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.
По данным следствия, к незаконной деятельности «должностное лицо» привлекло своих подчиненных: руководителей «юридического отдела» и заведующую «сектором общественной службы и кадров» псевдоминистерства.
Служба безопасности идентифицировала вражеских приспешников из фейкового ведомства, задокументировала преступные действия и установила их места нахождения.
Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.
Также сообщалось, что есть шесть сценариев завершения войны.
Кроме того, Politeka.net писала, может ли тайная поставка боеприпасов КНДР в россию изменить ход войны.