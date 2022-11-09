Так, оккупанты начали хранить боекомплекты в фурах из-за страха взрыва складов, говорится на Facebook-странице Луганской ОВА.
В частности, такие авто заметили жители Алчевска.
"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.
После получения оружия мобилизованные зеки убегают.
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"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.
Руководители выехавших оккупантов под Сватово рассылают смс с требованием вернуться, а в случае не возвращения угрожают увольнением.
Ранее сообщалось, что в Луганской области Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы россиян.
Бойцы 27-й Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.
"В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются", - говорится в сообщении.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.