На Луганщине мобилизованные зеки-оккупанты начали убегать при подготовке, прихватив оружие.

Так, оккупанты начали хранить боекомплекты в фурах из-за страха взрыва складов, говорится на Facebook-странице Луганской ОВА.

В частности, такие авто заметили жители Алчевска.

"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.

После получения оружия мобилизованные зеки убегают.

"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.

Руководители выехавших оккупантов под Сватово рассылают смс с требованием вернуться, а в случае не возвращения угрожают увольнением.

Ранее сообщалось, что в Луганской области Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы россиян.

Бойцы 27-й Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.

"В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются", - говорится в сообщении.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.