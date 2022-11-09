Так, Гайдай сообщил на своей странице в Фейсбук, что на территории Луганской области проблемы с экологией из-за количества трупов оккупантов, которые стихийно похоронены.
"В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник ... Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена.
Относительно орковских трупов после деоккупации - мы будем собирать их пока в рефрежераторы, дальше определимся", - сообщил Гайдай.
Ранее сообщалось, что на Луганщине мобилизованные зеки-оккупанты начали убегать при подготовке, прихватив оружие.
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Так, оккупанты начали хранить боекомплекты в фурах из-за страха взрыва складов, говорится на Facebook-странице Луганской ОВА.
В частности, такие авто заметили жители Алчевска.
"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.
После получения оружия мобилизованные зеки убегают.
"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.
Руководители выехавших оккупантов под Сватово рассылают смс с требованием вернуться, а в случае не возвращения угрожают увольнением.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.