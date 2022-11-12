Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут.
Об этом заявил генерал США Бен Ходжес.
"Подумайте, в каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи.
Во-первых, Северная Корея прямо сейчас запускает ракеты повсюду. Я имею в виду очень угрожающие действия против Южной Кореи. Начала бы Северная Корея серьезно раздавать большое количество артиллерийских боеприпасов в то время, когда они угрожают Южной Корее? Это не имеет смысла.
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Как они будут эти боеприпасы доставлять? Позволит ли Китай перевозить боеприпасы поездом из Северной Кореи, или они собираются везти их из Северной Кореи во Владивосток? А потом приходится обплывать или доставлять вагонами из Владивостока. Это длинная-длинная цепь, многочисленные возможности ее оборвать или уничтожить.
И, конечно, мы не знаем, какое качество этих боеприпасов.
Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут. Для меня первый показатель того, что они в беде был еще в марте, когда они искали добровольцев из Сирии. Это уже сигнализировало о том, какие у них проблемы», – говорит Бен Ходжес.
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