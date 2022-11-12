Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут.

Об этом заявил генерал США Бен Ходжес.

"Подумайте, в каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи.

Во-первых, Северная Корея прямо сейчас запускает ракеты повсюду. Я имею в виду очень угрожающие действия против Южной Кореи. Начала бы Северная Корея серьезно раздавать большое количество артиллерийских боеприпасов в то время, когда они угрожают Южной Корее? Это не имеет смысла.

Как они будут эти боеприпасы доставлять? Позволит ли Китай перевозить боеприпасы поездом из Северной Кореи, или они собираются везти их из Северной Кореи во Владивосток? А потом приходится обплывать или доставлять вагонами из Владивостока. Это длинная-длинная цепь, многочисленные возможности ее оборвать или уничтожить.

И, конечно, мы не знаем, какое качество этих боеприпасов.

Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут. Для меня первый показатель того, что они в беде был еще в марте, когда они искали добровольцев из Сирии. Это уже сигнализировало о том, какие у них проблемы», – говорит Бен Ходжес.

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