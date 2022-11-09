Жена оккупанта, который находится на войне в Украине пожаловалась, что после телефонного разговора с мужем она в отчаянии.

По ее словам, 55-я мотострелковая бригада сейчас брошена офицерским составом, командования нет, все сбежали из-за наступления ВСУ.

Ее муж пожаловался, что появился указ своих же раненых убивать и они не знают, что им делать.

Видео жалоб жены оккупанта можно увидеть здесь.

Ранее Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на территории Луганской области начинаются проблемы с экологией из-за большого количества погибших.

Так, Гайдай сообщил на своей странице в Фейсбук, что на территории Луганской области проблемы с экологией из-за количества трупов оккупантов, которые стихийно похоронены.

"В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник ... Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена.

Относительно орковских трупов после деоккупации - мы будем собирать их пока в рефрежераторы, дальше определимся", - сообщил Гайдай.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.