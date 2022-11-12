Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью.

Выяснилось, что белорусским пограничникам это не понравилось и они начали возмущаться тем, что украинские защитники укрепляют нашу границу со страной, из которой запускаются ракеты на мирных украинцев и 24 февраля начали заходить российские оккупационные войска.

Как пишет Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с "минированием".

"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.

Ранее сообщалось, что служба охраны госграницы Литвы не пропустила в страну вагоны с российской военной символикой.

Литовские пограничники не пропустили в страну поезда из РФ в Беларусь.

Пограничники обнаружили, что на некоторых вагонах была военная символика России.

"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.

Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой рф и отправить их обратно в Калининградскую область.

Только после этого поезда пропустят транзитом на территорию Литвы.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.