Видео безумного марша появилось в Твиттере на странице "Nexta".

Так, несколько десятков человек, имевших на себе накидки в цветах "колорадских" лент, шли по улицам Москвы, выкрикивая лозунги с призывом нанести удар ядерными ракетами "Сармат" по "центру принятия решений".

Марш имел название "На Вашингтон".

Участники шествия несли в руках плакаты с надписями: "Бей, "Сармат", по городам врага! Враг – США", "По центру принятия решений! На Вашингтон", “Полетные задания в ракету "Сармат" – Вашингтон".

Среди лозунгов была и цитата одиозного заявления Путина: “Мы как мученики попадем в рай! А они просто сдохнут”.

"Между тем в россии группа шизиков пенсионного возраста призвала ударить по США несуществующей ракетой "Сармат".

Расскажите, кто-нибудь этим маразматикам, что у россии нет ракет Сармат, потому, что они даже не прошли испытаний, потому, что из-за санкций их не могут собирать", - написал у себя в Твиттере военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Напомним, в Минобороны Британии отреагировали на побег оккупантов из Херсона: "Это очередной провал".

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.