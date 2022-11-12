Как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, переброска военных рф на восток грозит динамике боев на этом направлении.

Но он сообщил, что "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", - заявил Череватый.

При этом военный не исключает такой угрозы.

"Конечно это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники мы умели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", - говорит Череватый.

К слову, ВСУ захватили в Херсонской области уникальную модернизированную российскую боевую машину.

Так, в ходе освобождения правобережной части Херсонской области Вооруженные Силы Украины захватили российскую БМП-2 675-СБ3КДЗ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"БМП-2 675-СБ3КДЗ – это для российской армии уникальная машина, поскольку ее броня усилена полимерными панелями, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.

Что самое интересное, повышая бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ, россияне стали на рубеже 2021-2022 и в самой россии этих машин единицы. Между тем, в ВСУ это уже второй подтвержденный такой трофей", - написал Коваленко.

Напомним, новый массированный удар: в Воздушных силах предупредили об опасности, названы даты.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, в Минобороны Британии отреагировали на побег оккупантов из Херсона: "Это очередной провал".