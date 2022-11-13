UAnimals подтвердили, что российская армия похитила енота и других животных Херсонского зоопарка.

Известно, что оккупанты вывезли в Крым большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок.

"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование", — пишет основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Свое преступление зафиксировал на камеру известный крымский коллаборант Олег Зубков, под сопровождением которого похищались животные. Украинцы в комментариях под видео требуют вернуть животных в Херсон:

"Украли енотов, бежали из города и выставляют это за победу. Наш один енот стоит более десятка рашистских чмобиков. Позор. Позор. Русский солдат вали домой!;

"Вы украли волков и енотов, которые вы в черта герои. Асвабадители мамкины";

"Кража и наглость называть это спасением! Позор Олегу за такие преступления";

"Лишь рашисты могут назвать расстрел мирного населения освобождением, а вывоз чужого имущества без разрешения хозяина – спасением";

"Стиральные машинки закончились, решили перейти на животных?";

"Ничего, скоро ВСУ вернет Крым и вернет енотов в Херсон".

Напомним, новый массированный удар: в Воздушных силах предупредили об опасности, названы даты.

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, в Минобороны Британии отреагировали на побег оккупантов из Херсона: "Это очередной провал".