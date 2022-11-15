Российские ракеты попали по территории Польши, в результате чего погибли два человека.

Как пишет Politeka.net, российские ракеты упали на территорию польши сегодня, 15 ноября. В результате удара погибли 2 поляка. Уже известно о созыве Комитета правительства по безопасности и обороне. Также Польша подняла в воздух истребители. Об этом сообщает Visegrad.

"Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

На ферму прибыли армия и прокуратура.

Сообщения о ракетной атаке неофициальны, но исходят от известной радиостанции Radio Zet", - отметили в издании.

Позже появилась информация, что американская разведка подвердила падение российских ракет на территорию Польши. Об этом сообщил Bloomberg.





После этого премьер Польши Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за падения российских ракет.



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