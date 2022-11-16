Об этом президент США сказал после экстренной встречи с лидерами стран Индонезии, цитирует Reuters.
Отвечая на вопрос о том, был ли виюух в Польше связан с россией, Байден сказал: «Есть опровергающая предварительная информация. Я не хочу этого говорить, пока мы полностью не расследуем это. По траектории — маловероятно, что ракету выпустили из россии, но увидим».
США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем действовать, сказал Байден.
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Отметим, что Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территории страны упали ракеты российского производства.
Напомним, атака на столицу: жилой дом заполыхал после ракетного удара по Киеву