Об этом президент США сказал после экстренной встречи с лидерами стран Индонезии, цитирует Reuters.

Отвечая на вопрос о том, был ли виюух в Польше связан с россией, Байден сказал: «Есть опровергающая предварительная информация. Я не хочу этого говорить, пока мы полностью не расследуем это. По траектории — маловероятно, что ракету выпустили из россии, но увидим».

США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем действовать, сказал Байден.

Отметим, что Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территории страны упали ракеты российского производства.

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