Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют взрыв в Польше , но по предварительной информации он мог быть вызван не выпущенной из россии ракетой .

Об этом президент США сказал после экстренной встречи с лидерами стран Индонезии, цитирует Reuters.

Отвечая на вопрос о том, был ли виюух в Польше связан с россией, Байден сказал: «Есть опровергающая предварительная информация. Я не хочу этого говорить, пока мы полностью не расследуем это. По траектории — маловероятно, что ракету выпустили из россии, но увидим».

США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем действовать, сказал Байден.

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Отметим, что Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территории страны упали ракеты российского производства.

Напомним, атака на столицу: жилой дом заполыхал после ракетного удара по Киеву