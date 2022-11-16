Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений.
В Укрэнерго анонсировали, что в последующие дни аварийные отключения электроэнергии будут вводиться при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.
"Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - сообщили в Укрэнерго.
Ранее сообщалось, что российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, ситуация критическая.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
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«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», - говорится в сообщении.
Также украинцев призывали потреблять электроэнергию умеренно.
Между тем, Укрзализныця сообщила, что в связи с враждебными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда прибыли с задержкой.
Также там напомнили, что пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах.
В частности, одна из ракет попала в жилой дом в Киеве.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил список требований Украины для мира с россией.