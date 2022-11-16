После ракетной атаки 15 ноября самая сложная ситуация возникла на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.

Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений.

В Укрэнерго анонсировали, что в последующие дни аварийные отключения электроэнергии будут вводиться при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.

"Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - сообщили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, ситуация критическая.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», - говорится в сообщении.

Также украинцев призывали потреблять электроэнергию умеренно.

Между тем, Укрзализныця сообщила, что в связи с враждебными атаками россиян на инфраструктуру Украины некоторые пассажирские поезда прибыли с задержкой.

Также там напомнили, что пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах.

В частности, одна из ракет попала в жилой дом в Киеве.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил список требований Украины для мира с россией.