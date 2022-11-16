Назначенная оккупантами "замглавы Херсонской ВГА" Екатерина Губарева пропала и не выходит на связь.

Об этом сообщил ее муж, бывший так называемый «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев.

Оккупант сообщил, что последний раз Губареву видели в здании "правительства Херсонской области" в Геническе.

"Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", - сообщил Губарев.

Последнее сообщение в телеграм-канале Губаревой было за сутки до ее исчезновения - 14 ноября в 17:25.

Напомним, до аннексии Донецкой области Губарева была "главой МИД" так называемой "ДНР". Летом 2022 года она стала заместительницей Владимира Сальдо, которого российские оккупанты назначили "врио губернатора" Херсонской области.

К слову, на прошлой неделе в ДТП погиб назначенный РФ «замгубернатора» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Кирилл Стремоусов погиб", - сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области

Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом якобы сообщил его личный водитель. Информацию подтверждают правоохранительные органы рф.

Информацию о гибели Стремоусова в ДТП подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.

Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".

Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.

Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.