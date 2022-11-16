Об этом сообщил ее муж, бывший так называемый «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев.
Оккупант сообщил, что последний раз Губареву видели в здании "правительства Херсонской области" в Геническе.
"Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", - сообщил Губарев.
Последнее сообщение в телеграм-канале Губаревой было за сутки до ее исчезновения - 14 ноября в 17:25.
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Напомним, до аннексии Донецкой области Губарева была "главой МИД" так называемой "ДНР". Летом 2022 года она стала заместительницей Владимира Сальдо, которого российские оккупанты назначили "врио губернатора" Херсонской области.
К слову, на прошлой неделе в ДТП погиб назначенный РФ «замгубернатора» Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Кирилл Стремоусов погиб", - сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области
Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом якобы сообщил его личный водитель. Информацию подтверждают правоохранительные органы рф.
Информацию о гибели Стремоусова в ДТП подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.
Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.