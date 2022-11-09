Российские пропагандисты утверждают, что гауляйтер Стремоусов погиб в ДТП.

По состоянию на 15:15 гибель Стремоусова подтвердждают источники прокремлевского издания RT.

"Кирилл Стремоусов погиб", - подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области

Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом якобы сообщил его личный водитель. Информацию подтверждают правоохранительные органы рф.

Информацию о гибели Стремоусова в ДТП подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.

В СМИ начала появляться информация о том, что вместе со Стремоусовым в машине был также российский военкор Александр Коц, но сам Коц это опроверг.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 ноября, стало известно, что 8 ноября в россии скончался генерал-полковник Виктор Черкесов.

После избрания Путина на пост президента он стал его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, был членом Совета безопасности.

Черкесов, к тому же был другом Путина, но включился в войну руководителей силовых структур, стал публично критиковать ФСБ, попал в опалу и ушел в парламентскую оппозицию.

Напомним, россия фактически стала вассалом Китая.

Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.