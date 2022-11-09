Российские пропагандисты утверждают, что гауляйтер Стремоусов погиб в ДТП.
По состоянию на 15:15 гибель Стремоусова подтвердждают источники прокремлевского издания RT.
"Кирилл Стремоусов погиб", - подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области
Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом якобы сообщил его личный водитель. Информацию подтверждают правоохранительные органы рф.
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Информацию о гибели Стремоусова в ДТП подтвердила назначенная россиянами "замруководителя Военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева.
В СМИ начала появляться информация о том, что вместе со Стремоусовым в машине был также российский военкор Александр Коц, но сам Коц это опроверг.
Ранее сообщалось, что сегодня, 9 ноября, стало известно, что 8 ноября в россии скончался генерал-полковник Виктор Черкесов.
После избрания Путина на пост президента он стал его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, был членом Совета безопасности.
Черкесов, к тому же был другом Путина, но включился в войну руководителей силовых структур, стал публично критиковать ФСБ, попал в опалу и ушел в парламентскую оппозицию.
Напомним, россия фактически стала вассалом Китая.
Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.