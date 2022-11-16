Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, его цитирует БелТА.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - заявил глава пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Ранее стало известно, что белорусским пограничникам не понравилось украпление границі со стороны Украины.

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Как сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с минированием.

"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.