Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, его цитирует БелТА.
"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - заявил глава пограничного комитета Анатолий Лаппо.
Ранее стало известно, что белорусским пограничникам не понравилось украпление границі со стороны Украины.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Честь и уважение": подпольщики в Херсоне работали на ВСУ все месяцы российской оккупации
"Уже завтра": украинцев предупредили о резком изменении погоды, зима придет раньше
Тарас Цымбалюк сделал комплимент своей бывшей, который пришла на "Холостяк": как она выглядит
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Как сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".
Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с минированием.
"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.