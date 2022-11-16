Белорусские пограничники сообщили что Украина заминировала приграничные территории и взорвала мосты.

Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, его цитирует БелТА.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - заявил глава пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Ранее стало известно, что белорусским пограничникам не понравилось украпление границі со стороны Украины.

Как сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные силы Украины якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

Пограничники Лукашенко даже обнародовали видео якобы с минированием.

"Очередной такой факт зафиксирован 9 ноября", - написали в ведомстве Беларуси.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.