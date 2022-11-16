Так, по данным следствия 52-летняя учительница одной из школ на Звенигородщине во время учебного процесса нанесла один удар рукой 12-летнему ученику, чем причинила легкие телесные повреждения.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Теперь горе-учителю грозит штраф до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов или исправительных работ на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года, но продлятся месяц.

По крайней мере, в школах Киева. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, зимние каникулы продлятся до 27 января 2023 года.

«В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева», – пояснил мэр.

Что касается того, сколько будет продолжаться этот учебный год, который, подчеркнем, происходит на фоне жестокой и полномасштабной войны, то он в столичных школах продлится до 1 июля.

Напомним, враг повредил один из ключевых объектов Укрэнерго.

Также сообщалось, что отключение электроэнергии обернулось новой бедой для украинцев - количество взрывов возросло.

Кроме того, Politeka.net писала, почему вместе с электричеством иногда исчезают связь и инет.