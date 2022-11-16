Российский оккупант в Донецкой области пожаловался в разговоре с мамой, что ему не выплачивают обещанную зарплату.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины, о фигурантом перехвата является военнослужащий подразделения 9 ОМСП (Новобахмутовка - Новоселовка-2А) 1 АК.

"Я в этом месяце получил 35 тысяч (российских рублей, это примерно 21 тысяча грн - ред.) на**г. Нас обманывают. У нас так все 135 человек получают. Ну нам не дают. Я за 8 месяцев должен получить 800 тысяч (рублей, примерно 486 тысяч грн - прим. ред.) Мы, если честно, мы уже и бумаги все писали. Нас просто обманывают и все", - плачется оккупант.

Ранее ооссийские оккупанты жаловались на постоянные обстрелы, большое количество раненых и на то, что армия рф не готова воевать зимой.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в перехваченном разговоре российский оккупант, находящийся в Луганской области, рассказал о бесперспективности дальнейших военных действий армии рф.

путинский захватчик отметил, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции артиллерией. Также украинские военные применяют дроны для разведки и атак.

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", - заявил оккупант.

Также он рассказал, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них намного-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры - ред.), ночники. А у нас них*я ", - жалуется оккупант.

Также военные рф жалуется, что российская артиллерия плохо работает, поэтому часто бьет по оккупантам.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.