Для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

К такому выводу пришли в разведке Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке констатировали, что во второй половине дня 15 ноября россия нанесла до 80 ракетных ударов, в основном по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

«Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения. Боеприпасы запускались с воздушных, морских и наземных платформ. Хотя большая часть ракет была успешно перехвачена...», - говорится в новой сводке.

Отмечается, что значительную часть успешно сбила ПВО, но удары все равно создали значительные проблемы для энергосети, иногда тепло- и водоснабжения.

«Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению», - пояснили в разведке.

В Минобороны Великобритании полагают, что удары такого масштаба сильно истощают российские запасы обычных крылатых ракет, а «деградация национальной инфраструктуры Украины стала ключевым элементом стратегического подхода России к кампании».

Напомним, утром 17 ноября россия нанесла новый ракетный удар по Украине.

Так, в Днепре на одном из предприятий в результате атаки вспыхнул сильный пожар, количество пострадавших увеличилось.

"Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом", - написал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал момент атаки по Днепру.

В результате утренней ракетной атаки на Одесскую область пострадали три человека. Взрыв в результате атаки со стороны оккупантов, прогремел на инфраструктурном объекте.

Напомним также, чтот ракетный удар 15 ноября стал самым масштабным с 24 февраля.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия может замедлить обстрел инфраструктурных объектов Украины, и этому есть причина.