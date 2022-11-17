Уникальная кража произошла на одном из предприятий Мироновки.
Полиция Киевщины сообщила на своей странице в Facebook о раскрытии дела.
С заявлением об исчезновении кукурузы в полицию обратился директор компании. Он рассказал, что неизвестный в течение ночи похитил почти 40 тонн зерновой культуры.
«Работники полиции провели ряд мероприятий и установили причастность 50-летнего водителя зерносушилки к совершению преступления, которое сразу призналось в содеянном», — заявили правоохранители.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи начали досудебное расследование. Водителю грозит до восьми лет заключения.
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Также сообщалось, что отключение электроэнергии обернулось новой бедой для украинцев - количество взрывов возросло.
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