Так, оккупационные власти Херсонской области сообщили, что Губарева якобы покинула Херсонскую область после псевреферендума и якобы уже "давно не принимает участия в работе правительства региона".
РосСМИ сообщают, что Губарева оставалась в должности лишь формально.
Ее муж, коллаборант Павел Губарев, подтвердил информацию, заявил, что его супруга проходила лечения после ранения ракетой HIMARS.
"Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение", - сообщил Губарев.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Женщина родила дочку и похоронила ее у себя во дворе: детали вопиющего случая
Актер-путинист изменил риторику и со слезами обратился к родителям в Украине: "Пап, на тебя одна надежда"
"Совесть полностью атрофирована": Влад Яма из "Танці з зірками" в США разгневал украинцев новым постом
Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как выглядит ее дом в селе, где она выросла: "Непредсказуемая жизнь..."
Вероятно, речь идет об ударе 16 сентября по зданию Херсонской ОГА. Губарева тогда сообщила что ей пришлось выбираться из-под руин.
Накануне росСМИ сообщили о задержании Губаревой по делу об экономическом преступлении.
Сообщалось, что 16 ноября коллаборант Павел Губарев сообщил, что его жена пропала днем ранее.
По его словам, в последний раз ее видели в Геническе, в здании правительства Херсонской области. 16 ноября пропагандистские СМИ сообщали, что Губареву задержали в рамках уголовного дела об экономическом преступлении.
Позже Губарев заявил об ее освобожении.
Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".
Также сообщалось, что вслед за гибелью Стремоусова загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами
Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.