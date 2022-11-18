Муж коллаборантки, так называемой "заместителя главы администрации Херсонской области" Екатерины Губаревой раскрыл новые детали об ее исчезновении.

Так, оккупационные власти Херсонской области сообщили, что Губарева якобы покинула Херсонскую область после псевреферендума и якобы уже "давно не принимает участия в работе правительства региона".

РосСМИ сообщают, что Губарева оставалась в должности лишь формально.

Ее муж, коллаборант Павел Губарев, подтвердил информацию, заявил, что его супруга проходила лечения после ранения ракетой HIMARS.

"Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение", - сообщил Губарев.

Вероятно, речь идет об ударе 16 сентября по зданию Херсонской ОГА. Губарева тогда сообщила что ей пришлось выбираться из-под руин.

Накануне росСМИ сообщили о задержании Губаревой по делу об экономическом преступлении.

Сообщалось, что 16 ноября коллаборант Павел Губарев сообщил, что его жена пропала днем ранее.

По его словам, в последний раз ее видели в Геническе, в здании правительства Херсонской области. 16 ноября пропагандистские СМИ сообщали, что Губареву задержали в рамках уголовного дела об экономическом преступлении.

Позже Губарев заявил об ее освобожении.

Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".

Также сообщалось, что вслед за гибелью Стремоусова загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами

Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.