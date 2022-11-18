В Николаевской области мужчина вывозил оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили военные рф.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина начал продавать трофеи на "черном рынке". "Мужчина выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты. В дальнейшем фигурант дела сбывал трофеи на черном рынке", - говорится в сообщении.

Злоумышленник подыскивал "клиентов" через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.

Украинские правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которого был задержан мужчина.

Правонарушитель пытался продать гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за 1800 долларов, которые правоохранители в дальнейшем изъяли.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Луганской области захватчики вынуждают жителей отказываться от украинского гражданства.

Об этом заявил 18 ноября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На оккупированной части Луганской области мобилизуют медперсонал, россиян назначают на руководящие должности даже в школах, требуют писать заявления об отказе от украинского гражданства", - сообщил Гайдай.

В ОГА сообщили, что из-за значительных потерь и нехватки медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на оккупированной части Луганской области работников медучреждений обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования.

Также оккупанты требуют от госслужащих писать заявления об отказе от украинского гражданства.

"То есть "потерять" паспорт уже не получится", - информируют в ОВА.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что украинцев готовят к еще более жестким отключениям электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую", если проблемы со связью из-за отключения света.