Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий решил повторить высказывания своего уже не живого "коллеги" Кирилла Стремоусова.

Так, предатель Стремоусов до последнего твердил, что армия рф "не сдаст" Херсон.

Однако, город был успешно освобожден Вооруженными силами Украины, а сам Стремоусов погиб.

"Да, переживаем, но никакой паники нет. Как сказал Владимир Владимирович, мы еще ничего не начинали. Надо подождать, надо набраться терпения. Никто Мелитополь, Токмак, Васильевку, Энергодар и другие города Запорожской области не сдаст", – сказал Балицкий, практически повторяя "методичку" погибшего Стремоусова.

"Никакой паники в городе Херсоне нет. Мы Херсон не оставим, не уйдем и будем защищать Херсон до конца", - говорил коллаборант Стремоусов.

К слову, муж коллаборантки, так называемой "заместителя главы администрации Херсонской области" Екатерины Губаревой раскрыл новые детали об ее исчезновении.

Так, оккупационные власти Херсонской области сообщили, что Губарева якобы покинула Херсонскую область после псевреферендума и якобы уже "давно не принимает участия в работе правительства региона".

РосСМИ сообщают, что Губарева оставалась в должности лишь формально.

Ее муж, коллаборант Павел Губарев, подтвердил информацию, заявил, что его супруга проходила лечения после ранения ракетой HIMARS.

"Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение", - сообщил Губарев.

Вероятно, речь идет об ударе 16 сентября по зданию Херсонской ОГА. Губарева тогда сообщила что ей пришлось выбираться из-под руин.

Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".

Также сообщалось, что вслед за гибелью Стремоусова загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами

Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.