В прошлом он был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, сообщает херсонское издание "Мост", ссылаясь на источник в ОВА и приближенных к депутату.

Сообщается, что Стельмашенко будет советником в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перед вступлением в ОПЗЖ в 2012-2014 годы Стельмашенко был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, позже народного депутата от БПП Виталия Чепиноги.

Депутат уже отреагировал на резонанс вокруг своего назначения. В Facebook он рассказал, что весной 2022 года выехал из захваченного Херсона и вступил в ряды ВСУ, где продолжает служить.

После освобождения города его отправили в ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

Кроме того Стельмашенко утверждает, что работал в Херсоне волонтером,а выехав, на подконтрольную территорию, "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".

"Я делал ошибки, пожалуй, как любой человек в мире, но точно знаю, что никогда не изменял своим принципам и Родине", – написал Стельмашенко.

"Жесть, шило на мыло. Все кто когда-то был в ОПЗЖ должны сидеть в тюрьме. Вы что издеваетесь? Херсонцы через такое прошли, чтобы опять какая-то пророссийская стала на место Сальдо? хочет видеть на руководящих должностях таких как вы", "вот вы вместе с Сальдо на «бессмертный полк» ходили. Какая вообще дальше может быть «дискуссия»?», «столь не имеешь отношения к опзж и русне, что имя в фб на русском написано", "Братва возвращается, старые схемы работают", - возмущены украинцы в комментариях.

Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".

Также сообщалось, что вслед за гибелью Стремоусова загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами

Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.