Бывший правоохранитель совершил государственную измену, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Специальным досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года старший инспектор-очередной дежурной части сектора мониторинга отдела полиции №2 Мариупольского РУП ГУНП в Донецкой области, находясь во временно оккупированном российскими захватчиками г. Мариуполе, изменил присяге и перешел на сторону врага.

Капитан полиции добровольно занял псевдодолжность в структурном подразделении незаконно созданного правоохранительного органа «мвд днр». Работая на оккупантов, вооруженный офицер-предатель осуществлял дежурство на блокпостах пгт Мангуш Мариупольского района, вблизи г. Мелитополя Запорожской области и с. Семеновка Мелитопольского района», – говорится в сообщении.

В частности, злоумышленник проверял автотранспорт и граждан, перемещавшихся в районе блокпостов, с целью выявления и задержания лиц, которые сотрудничали с Вооруженными силами и легитимными органами государственной власти Украины.

В настоящее время обвиняемый уволен из правоохранительных органов Украины. Досудебное расследование осуществлялось третьим следственным отделом (с дислокацией в г. Мариуполе) ТУ ДБР, расположенного в Краматорске. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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