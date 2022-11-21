Об этом сообщило местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ" в понедельник, 21 ноября.
Известно, что его переместили на хранение в коммунальное предприятие «Благоустройство Кременчуга».
Решение о сносе памятника приняла местная рада 18 ноября.
"Сегодня в Кременчуге демонтировали памятник Пушкину. Работы проводило коммунальное предприятие Благоустройство Кременчуга. Бюст с помощью отбойных молотков отсоединили от постамента. После демонтажа его поместят в музей", – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник русской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.
Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.
"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.
К моменту написания новости петицию подписало 2368 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.
Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большинство животных. Впоследствии стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.
Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать. Его просто демонтируют и перевезут.
Также сообщалось, что переговоры не закончат войну, Путин не успокоится.
Кроме того, Politeka.net писала, что ракеты в России никогда не закончатся – дан неутешительный прогноз.