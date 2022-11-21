Об этом сообщило местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ" в понедельник, 21 ноября.

Известно, что его переместили на хранение в коммунальное предприятие «Благоустройство Кременчуга».

Решение о сносе памятника приняла местная рада 18 ноября.

"Сегодня в Кременчуге демонтировали памятник Пушкину. Работы проводило коммунальное предприятие Благоустройство Кременчуга. Бюст с помощью отбойных молотков отсоединили от постамента. После демонтажа его поместят в музей", – говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Оккупанты могут покинуть материковую Украину в течение месяца, есть признаки: "Крым пока не планируют сдавать"

Падалко показала, как на брошенных позициях оккупантов люди находят арсеналы украденных стиральных машин: "Без изменений"

Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."

"Пытаются уничтожить": Яма из "Танців з зірками" взвыл по Украине, сидя за границей
Показать еще

Ранее сообщалось, что енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник русской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.

Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.

"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.

К моменту написания новости петицию подписало 2368 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

памятник Екатерине, Одесса

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большинство животных. Впоследствии стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать. Его просто демонтируют и перевезут.

Также сообщалось, что переговоры не закончат войну, Путин не успокоится.

Кроме того, Politeka.net писала, что ракеты в России никогда не закончатся – дан неутешительный прогноз.