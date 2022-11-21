Об этом сообщило местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ" в понедельник, 21 ноября.

Известно, что его переместили на хранение в коммунальное предприятие «Благоустройство Кременчуга».

Решение о сносе памятника приняла местная рада 18 ноября.

"Сегодня в Кременчуге демонтировали памятник Пушкину. Работы проводило коммунальное предприятие Благоустройство Кременчуга. Бюст с помощью отбойных молотков отсоединили от постамента. После демонтажа его поместят в музей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник русской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.

Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.



"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.



К моменту написания новости петицию подписало 2368 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большинство животных. Впоследствии стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать. Его просто демонтируют и перевезут.

Также сообщалось, что переговоры не закончат войну, Путин не успокоится.

Кроме того, Politeka.net писала, что ракеты в России никогда не закончатся – дан неутешительный прогноз.