США выделят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Как сообщается Пентагон предоставит Украине:

• дополнительные боеприпасы для NASAMS;

• 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиасистемам;

• боеприпасы для HIMARS;

• 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

• 10 тысяч 120 мм минометных снарядов;

• высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Harm;

• 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

• более 100 легких тактических машин;

• более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

• более 200 генераторов;

• запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

Напомним, 23 ноября Россия выпустила по инфраструктуре Украины 70 ракет, 51 из них силам ПВО удалось сбить. В результате удара остались обесточенными многие области.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.