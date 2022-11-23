США выделят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
Как сообщается Пентагон предоставит Украине:
• дополнительные боеприпасы для NASAMS;
• 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиасистемам;
• боеприпасы для HIMARS;
• 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
• 10 тысяч 120 мм минометных снарядов;
• высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Harm;
• 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
• более 100 легких тактических машин;
• более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
• более 200 генераторов;
• запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.
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Напомним, 23 ноября Россия выпустила по инфраструктуре Украины 70 ракет, 51 из них силам ПВО удалось сбить. В результате удара остались обесточенными многие области.
Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.
Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.