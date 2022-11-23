Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обратился к украинцам, военнослужащим и странам-партнерам.

Главнокомандующий отреагировал на обстрелы кафиров 23 ноября в сообщении на своей странице в Facebook .

“Сегодня страна-террорист российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным одолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами”, – написал Залужный.

По ловле Главнокомандующего ВСУ, а во время сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного («Х-101/Х-555») и морского базирования («Калибр»). Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также 5 дронов-камикадзе типа «Ланцет».

Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 уничтожено.

“Благодарю военнослужащих, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, – на грани возможного.

Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины”, – написал Валерий Залужный.

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