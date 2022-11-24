В результате ракетного удара в украинской столице погибли три человека, среди них – 17-летняя девушка.

Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, пострадали 11 жителей столицы.

«10 из них госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте», - сообщал Кличко вечером 23 ноября.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский сообщил, что в результате нового ракетного удара в Украине погибли 10 человек.

Кадрами с места одного из ударов поделился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он также сообщил, что количество пострадавших на Киевщине увеличилось.

На вечер 23 ноября было известно о 35 пострадавших.

«В Вышгороде – 31 человек, они в больницах. В Чабанах один пострадавший и разрушенный частный дом. В Глевахе – один человек пострадал. В Украинке – трое. Все под наблюдением медиков», - сообщал Кулеба.

Утром 23 ноября в Сети появились кадры с места ракетного удара в Киеве. Именно там погибла 17-летняя девушка.

На фото можно увидеть обуглившиеся и раскуроченные авто, заженные лампадки и разрушенное здание.

Ранее на место удара прибыла иностранная делегация.

Напомним, в ночь на 23 ноября россияне ударили по родительному отделению. В результате погиб младенец, которому было всего два дня.

Также сообщалось, когда россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.