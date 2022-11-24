В Киевской области пассажиры оказались заперты на 40 минут в остановившейся электричке из-з аварийного отключения электричества после ракетных ударов рф.

Об этом сообщил 23 ноября вечером местный телеграм-канал «Это Ирпень, Гриша».

«Об электричке. Людей не высадили у моста, люди сами прорывались через закрытую дверь, потому что электричка ехала полтора часа от Святошино до станции.

В Ирпене у парка писателей остановилась и сорок минут не трогалась никуда, стояла с закрытой дверью. Машинисты причину не объявили, на стук в кабину крикнули "сколько надо, столько и будем стоять". Как итог, во втором вагоне силой открыли дверь, начали выпрыгивать из поезда», - говорится в сообщении.

К слову, в Минобороны россии прокомментировало вчерашние удары по инфраструктуре Украины.

В Минобороны рф цинично утверждают, что ни одного удара по целям в черте Киева военные рф 23 ноября не нанесли.

"Спецоперация РФ на Украине выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет", - заявил спикер кремля песков.

Также представитель путина снова прямо намекнул на переговоры, заявив, что "власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования РФ".

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

Также сообщалось, что появились фотографии с места гибели 17-летней девушки в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким обратился к жителям Украины.