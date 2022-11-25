Украинский военнослужащий Виктор Якименко, ранее выгнанный из вагона поезда в тамбур из-за якобы "плохого запаха", уже вернулся на фронт.

Об этом ТСН рассказала его дочь Любовь. Скандал, разгоревшийся в поезде, когда Якименко ехал домой, потряс всю Украину.

"Пока отец уже на фронте. У него был отпуск, девять дней с учетом времени на дорогу", – сообщила дочь военного.

Напомним: неприятная ситуация случилась с украинским военным 11 ноября в поезде Интерсити "Днепр – Киев". Тогда его заставили ехать в тамбуре, потому что от него плохо пахнет.

Волонтеры БФ "Країна нескорених", комментируя инцидент, напомнили, что война не пахнет фиалками и люксовым духом, а пахнет потом, кровью и смертью, и что все военные заслуживают уважения и уважительного отношения.

В "Укрзализныце" отреагировали на ситуацию следующих суток, разместив объяснение на своей странице в сети Instagram, которая имеет только 19,2 тысяч подписчиков. В то же время на странице "Укрзализныци" в Facebook на 114,5 тысячи подписчиков объяснения пользователи так и не дождались, хотя и требовали его в комментариях под каждым постом. В компании признали факт инцидента, но вину проводников отрицали.

"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением: от наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - отметили в УЗ.

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

Также сообщалось, что появились фотографии с места гибели 17-летней девушки в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким обратился к жителям Украины.