Суд суда оштрафовал 35-летнего мужчину, который во время военного положения запустил фейерверк.
В постановлении суда Ковеля говорится , что на заседание мужчина не пришел, о причинах неявки не сообщил. Так что дело рассматривали без него.
В письменном объяснении, которое он предоставлял еще когда полиция составляла протокол, мужчина вину признал.
Полицейский нарушитель объяснил, что запустил пиротехнику во время празднования дня рождения племянницы. Поскольку с декабря 2020 запускать салюты или фейерверки в Ковеле запрещено, на мужчину составили админпротокол. Согласно решению суда он должен заплатить 850 грн штрафа.
Инцидент произошел вечером 5 ноября этого года. Очевидцы заметили, как кто-то на улице Брестской запустил фейерверк. Видео опубликовали в соцсетях, впоследствии нарушителя обнаружила полиция.
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Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.
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