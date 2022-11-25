Суд суда оштрафовал 35-летнего мужчину, который во время военного положения запустил фейерверк.

В постановлении суда Ковеля говорится , что на заседание мужчина не пришел, о причинах неявки не сообщил. Так что дело рассматривали без него.

В письменном объяснении, которое он предоставлял еще когда полиция составляла протокол, мужчина вину признал.

Полицейский нарушитель объяснил, что запустил пиротехнику во время празднования дня рождения племянницы. Поскольку с декабря 2020 запускать салюты или фейерверки в Ковеле запрещено, на мужчину составили админпротокол. Согласно решению суда он должен заплатить 850 грн штрафа.

Инцидент произошел вечером 5 ноября этого года. Очевидцы заметили, как кто-то на улице Брестской запустил фейерверк. Видео опубликовали в соцсетях, впоследствии нарушителя обнаружила полиция.

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

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