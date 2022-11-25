О проблемах военных на войне с Украиной пути рассказывали не реальные солдатские матери, а чиновницы и сторонники войны, прежде всего из Москвы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить".

Среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева — она заместитель директора ГБУ «Центр досуга и спорта „Юность“» и член Отрадного совета депутатов.

Еще одна собеседница президента – руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Возглавляет также и Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Мособласти. В 2016-м она попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму.

Еще одна идентифицированная "солдатская мать" - Надежда Узунова, отвечающая в «Боевом братстве» (подразделение столичного депутата Госдумы Саблина) за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

Также сбором гуманитарки для мобилизованных занимается еще одна участница встречи, член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова.

Ближе всех к Путину сидела Лариса Машкина – исполнительный продюсер фильма «Выстрел», который снял ее муж Игорь Красников.

"Если бы на встрече путина с "матерями" была бы хоть одна настоящая мать – путина забрали бы с поцарапанными глазами", - заметил российский журналист Александр Невзоров.

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

Также сообщалось, что появились фотографии с места гибели 17-летней девушки в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким обратился к жителям Украины.