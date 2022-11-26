Когда Лукашенко заявлял о "полном уничтожении" Украины в случае продолжения сопротивления, он так пытался заставить украинскую сторону пойти на уступки или согласиться на мирные переговоры. И фактически передал слова путина.

Об этом рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

По его мнению, Лукашенко своими заявлениями не показывал, что он готов к уничтожению Украины или готов участвовать в боевых действиях на стороне России.

Журналист считает, что слова Лукашенко – это призыв Киеву, чтобы он согласился на условия, которые выдвигает Москва.

"Думаю, что это не его личные слова. Это слова, которые его попросил сказать или передал путин. Это фактически позиция путина", – уверен Калиновский.

В то же время, Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, после которой у всех "зарубцевались раны". Калиновский считает, что этим высказыванием Лукашенко показал свое видение и понимание ответственности за все, что происходит сейчас в Украине.

Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.

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