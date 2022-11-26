Когда Лукашенко заявлял о "полном уничтожении" Украины в случае продолжения сопротивления, он так пытался заставить украинскую сторону пойти на уступки или согласиться на мирные переговоры. И фактически передал слова путина.
Об этом рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.
По его мнению, Лукашенко своими заявлениями не показывал, что он готов к уничтожению Украины или готов участвовать в боевых действиях на стороне России.
Журналист считает, что слова Лукашенко – это призыв Киеву, чтобы он согласился на условия, которые выдвигает Москва.
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"Думаю, что это не его личные слова. Это слова, которые его попросил сказать или передал путин. Это фактически позиция путина", – уверен Калиновский.
В то же время, Лукашенко сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, после которой у всех "зарубцевались раны". Калиновский считает, что этим высказыванием Лукашенко показал свое видение и понимание ответственности за все, что происходит сейчас в Украине.
Напомним, на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.
Также сообщалось, что появились фотографии с места гибели 17-летней девушки в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким обратился к жителям Украины.