В Мариуполе подорвали автомобиль с представителем оккупационной власти.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и прокремлевские РИА "Новости".

Инцидент произошел 24 ноября на дороге возле улицы Громовой 63 в районе оккупационной администрации.

Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился "военный чиновник", он погиб.

Двое россиян, которые находились в автомобиле, получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в госпиталь.

Второй раненый получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

Взрыв также подтверждают и российские СМИ.

К слову, муж коллаборантки, так называемой "заместителя главы администрации Херсонской области" Екатерины Губаревой раскрыл новые детали об ее исчезновении.

Так, оккупационные власти Херсонской области сообщили, что Губарева якобы покинула Херсонскую область после псевреферендума и якобы уже "давно не принимает участия в работе правительства региона".

РосСМИ сообщают, что Губарева оставалась в должности лишь формально.

Ее муж, коллаборант Павел Губарев, подтвердил информацию, заявил, что его супруга проходила лечения после ранения ракетой HIMARS.

"Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение", - сообщил Губарев.

Вероятно, речь идет об ударе 16 сентября по зданию Херсонской ОГА. Губарева тогда сообщила что ей пришлось выбираться из-под руин.

Напомним, появились кадры с пышных похорон коллаборанта Стремоусова: "В открытом гробу".

Также сообщалось, что вслед за гибелью Стремоусова загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами

Кроме того, Politeka.net писала, что погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.