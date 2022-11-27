Ким прудепредил, что нужно позаботиться о запасе воды, зарядить павербанки и спланировать действия на случай отсутствия связи, сказал глава Николаевской ОВА во время видеообращения.

"Ждем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию о воде где и как можно быть найти. Обращаюсь ко всем - сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если его не будет", - сообщил Ким.

Ранее сообщалось, что ситуация, которая возникла в Украине в результате нового массированного ракетного удара 23 ноября, может повториться.

Как известно, в результате новой атаки в домах по всей Украине исчезли электроэнергия, водоснабжение, отопление, возникли огромные проблемы со связью и интернетом.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, энергетическая система в результате удара, была разорвана на отдельные части.

«Это тяжелая ситуация, безусловно. Мы тренируемся с точки зрения выживания в 21 веке. Когда имеем рядом соседа-зверя», - отметил Подоляк в эфире канала Freedom.

Советник главы ОП отметил, что официальные представители Евросоюза после нового ракетного удара по инфраструктуре включились в предоставление дополнительной помощи и материалов, необходимых для восстановления энергосистемы.

Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.

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