СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ в единстве с Московским Патриархатом, ректора Почаевской духовной семинарии Йова (Смакоуза).

Обыски проходили в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности или религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161 УК), передает "Бабель".

Сообщается, что у «у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников русского мира», нашли русскую литературу, которая возвеличивает империализм, и изъяли технику.

Все это он использовал для пропаганды ценностей РФ и антиукраинской агитации.

Напомним, 25 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.