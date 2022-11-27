Обыски проходили в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности или религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161 УК), передает "Бабель".
Сообщается, что у «у мастодонта православия, годами обучающего и воспитывающего целые поколения духовников русского мира», нашли русскую литературу, которая возвеличивает империализм, и изъяли технику.
Все это он использовал для пропаганды ценностей РФ и антиукраинской агитации.
Напомним, 25 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.
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В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.
Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.